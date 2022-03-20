04:10 (мск), источник: ТАСС
Трамп считает, что Байден боится нападать на Россию из-за ее ядерного оружия
Бывший президент США также назвал военную операцию на Украине гуманитарной трагедией невероятных масштабов.
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НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден опасается ядерного оружия России, поэтому избегает нападения на нее в ситуации вокруг Украины. Такое мнение выразил его предшественник на посту главы государства республиканец Дональд Трамп, выступая в субботу перед сторонниками в штате Флорида.
В ходе речи Трамп по традиции раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику нынешней американской администрации, допустившей, по его словам, «ужасную капитуляцию [США] в Афганистане» и украинский кризис. «Инфляция взлетела до небес, цены на бензин самые высокие в истории, границы стираются», — добавил он.
«У нас был афганских кризис, я считаю его самым унизительным моментом в нашей истории. Теперь у нас украинский кризис, гуманитарная трагедия невероятных масштабов, — отметил республиканец. — <…> Что мы видим сейчас — Байден сказал, что не следует нападать на ядерную державу. <…> Мы [США] боимся».
Трамп в очередной раз заверил, что на месте демократа Байдена он бы не допустил украинского кризиса.