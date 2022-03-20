Украина приостановила деятельность ОПЗЖ и еще 10 политических партий

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время военного положения, введенного из-за российской военной операции, приостановить деятельность 11 политических партий. Об этом в видеообращении в своем Telegram объявил президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, решение принято с учетом «связи некоторых политических структур» с Россией.
Оно коснулось следующих политических сил: «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Партия Шария»; «Наши»; «Оппозиционный блок»; «Левая оппозиция»; «Союз левых сил»; «Держава»; Прогрессивная социалистическая партия Украины; Социалистическая партия Украины; «Социалисты»; «Блок Владимира Сальдо».
Зеленский заявил, что Минюсту Украины поручено немедленно обеспечить прекращение деятельности этих партий. Президент пообещал, что «любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, но получит жесткий ответ».
Политсовет «Оппозиционной платформы — За жизнь» возглавляет Виктор Медведчук, который с мая прошлого года находился под домашним арестом по делу о госизмене. По версии обвинения, депутат передавал данные о местоположении «секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины» однопартийцу Тарасу Козаку, находившемуся на тот момент в России, и создал организацию, которая собирала информацию об украинцах, вербовала их и распространяла пророссийскую пропаганду.
Помимо этого политику предъявили обвинение в заговоре против Украины с целью подорвать энергетическую безопасность страны. В ОПЗЖ уголовные дела против Медведчука считают «расправой над политическими противниками», а также установлением «абсолютной диктатуры» Зеленского и его окружения. 27 февраля советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал; несколько дней спустя Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал его. Медведчук — кум российского президента Владимира Путина (в 2004 году Путин крестил дочь Медведчука вместе с женой Дмитрия Медведева Светланой).
Военное положение на Украине было введено 24 февраля, после того как Россия объявила о начале военной спецоперации в стране с целью «демилитаризации и денацификации». Верховная рада продлила его действие до конца апреля.