08:04 (мск), источник: ТАСС
СНБ Южной Кореи провел экстренное заседание из-за стрельб КНДР
Южнокорейские военные находятся в «состоянии готовности».
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СЕУЛ, 20 марта. /ТАСС/. Совет национальной безопасности (СНБ) Республики Корея провел экстренное заседание из-за того, что КНДР произвела выстрелы из систем залпового огня в сторону Желтого моря. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.
По информации Сеула, утром в воскресенье народной республикой было выпущено четыре снаряда, южнокорейские военные находятся в «состоянии готовности» и анализируют произошедшее.