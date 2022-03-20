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08:04 (мск), источник: ТАСС

СНБ Южной Кореи провел экстренное заседание из-за стрельб КНДР

Южнокорейские военные находятся в «состоянии готовности».

Источник: Reuters

СЕУЛ, 20 марта. /ТАСС/. Совет национальной безопасности (СНБ) Республики Корея провел экстренное заседание из-за того, что КНДР произвела выстрелы из систем залпового огня в сторону Желтого моря. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

По информации Сеула, утром в воскресенье народной республикой было выпущено четыре снаряда, южнокорейские военные находятся в «состоянии готовности» и анализируют произошедшее.

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