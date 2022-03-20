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08:28 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Китая: страна против необоснованных обвинений в свой адрес по вопросу Украины

Ван И отметил, что «самый важный посыл заключается в том, что Китай всегда был силой, выступающей за мир во всем мире».

Источник: AFP 2022

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Китай не приемлет внешнего давления и выступает против любых безосновательных обвинений в свой адрес по украинскому вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, комментируя разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

«Китай продолжит объективным и справедливым образом выносить независимые суждения, основанные на сущности вопроса», — приводятся его слова в воскресенье на сайте МИД КНР. «Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения или давления и будем выступать против любых безосновательных обвинений и подозрений в адрес Китая», — указал Ван И.

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По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин четко и всеобъемлюще разъяснил позицию Китая по украинскому вопросу.

«Самый важный посыл заключается в том, что Китай всегда был силой, выступающей за мир во всем мире. Мы всегда выступали за защиту мира и противостояние войне», — отметил Ван И. «Это не только коренится в историко-культурных традициях Китая, но и является последовательной внешней политикой КНР», — отметил он.

Позиция Китая

Позиция Китая по вопросу Украины объективна и справедлива и находится на правильной стороне истории, заявил министр.

«Позиция Китая объективна и справедлива, она соответствует чаяниям большинства стран. Время покажет, что позиция Китая находится на правильной стороне истории», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Как указал Ван И, Си Цзиньпин в разговоре с Байденом заявил, что для долгосрочного решения украинского вопроса, а также для обеспечения долговременного порядка и долгосрочной стабильности на Европейском континенте необходимо отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния, на деле сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру региональной безопасности.

Кроме того, продолжил министр, комментируя слова Си Цзиньпина, крайне важно содействовать диалогу и переговорам между соответствующими сторонами, чтобы как можно скорее прекратить огонь и боевые действия, предотвратить жертвы среди гражданского населения, а также гуманитарный кризис.

Разговор Байдена и Си Цзиньпина состоялся в пятницу. По оценкам администрации США, беседа была содержательной, она касалась в основном ситуации вокруг Украины. Как сообщали ранее американские власти, в ходе этой беседы Вашингтон хотел предупредить Пекин, что Китай «понесет ответственность» в случае оказания поддержки России применительно к ситуации на Украине.

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