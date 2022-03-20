Президент Финляндии заявил, что вступление страны в НАТО может обострить ситуацию в Европе

По его словам, вступление страны в НАТО является одним из двух основных вариантов развития Финляндии как члена Евросоюза наряду с углублением оборонного партнерства с США и Швецией. «Все эти альтернативы имеют то преимущество, что наша безопасность улучшится», — приводит издание его слова.
Вместе с тем Ниинистё признал, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс несет дополнительные риски.
«Может показаться, что со вступлением в НАТО наши заботы закончатся. Но <…> различные альтернативы включают в себя риски, которые мы должны признать. На данный момент основным риском является эскалация ситуации в Европе», — сказал он.
Ранее в МИД Финляндии сообщили, что координационная группа под руководством главы финского внешнеполитического ведомства Пекки Хаависто подготовит для передачи в парламент новый доклад по изменениям в области политики безопасности из-за специальной военной операции России на Украине.
Помимо вопросов безопасности и обороны, в документе будут рассмотрены также вопросы гибридного влияния, безопасности границ, экономические последствия текущей ситуации в Европе и ряд других моментов.
Доклад будет в первой половине апреля передан в парламент. На его основании в течение весны финский парламент и высшее руководство страны будут обсуждать стратегию Финляндии в области внешней политики и политики безопасности на фоне изменившейся ситуации в Европе. Одной из главных тем станет обсуждение возможности присоединения Финляндии к НАТО.
До недавнего времени Финляндия сохраняла только формулировку в политической повестке кабмина о возможности подачи заявки на вступление в альянс, еще в начале года активных дискуссий по изменению этой позиции не велось. После начала операции РФ на Украине даже те политические партии, которые обычно не поддерживали вступление, сообщили, что теперь вновь вернутся к этому вопросу. Как показал последний опрос общественного мнения, проведенный по заказу телекомпании Yle, 62% жителей Финляндии хотели бы, чтобы страна вступила в НАТО.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ ввел в отношении нее масштабные санкции.