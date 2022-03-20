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10:49 (мск), источник: ТАСС

Минобороны России заявило, что авиация за ночь поразила 62 военных объекта Украины

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Оперативно-тактическая и армейская авиация Вооруженных сил РФ за ночь поразила 62 военных объекта Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: AP 2022

«За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины. Среди них три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего, а также 52 места скопления боевой техники», — сказал он.

Конашенков также сообщил, что вооруженные силы РФ с начала спецоперации на Украине уничтожили 207 беспилотников, 1 467 танков и 148 установок реактивной системы залпового огня.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 беспилотных летательных аппаратов, 1 467 танков и других боевых бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 262 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал он.

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