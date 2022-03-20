Минобороны России заявило, что авиация за ночь поразила 62 военных объекта Украины

«За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины. Среди них три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего, а также 52 места скопления боевой техники», — сказал он.
Конашенков также сообщил, что вооруженные силы РФ с начала спецоперации на Украине уничтожили 207 беспилотников, 1 467 танков и 148 установок реактивной системы залпового огня.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 беспилотных летательных аппаратов, 1 467 танков и других боевых бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 262 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал он.