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13:38 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. ВКС нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских Сил специальной операции под Житомиром, там базировались иностранные наемники. Об этом сообщило российское Минобороны.

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Источник: РИА "Новости"

«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских Вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области», — сказал представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, уничтожены более 100 военнослужащих и боевиков.

Кроме того, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.

Есть потери со всех сторон. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, также погибли более 630 мирных жителей.

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