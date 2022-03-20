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12:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство выделит субсидии компаниям, нанимающим молодых россиян

Правительство России направит субсидии компаниям, которые обеспечат трудоустройство россиян в возрасте до 30 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Источник: Рассылка

Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе — выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, а также родители несовершеннолетних детей.

Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.

Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.

Для получения субсидий необходимо обратиться в центр занятости для подбора специалистов по имеющейся вакансии. Это можно сделать дистанционно на портале «Работа России». Затем через систему «Соцстрах» в Фонд социального страхования нужно отправить заявление для начисления субсидий.

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