Правительство выделит субсидии компаниям, нанимающим молодых россиян

Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе — выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, а также родители несовершеннолетних детей.
Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.
Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.
Для получения субсидий необходимо обратиться в центр занятости для подбора специалистов по имеющейся вакансии. Это можно сделать дистанционно на портале «Работа России». Затем через систему «Соцстрах» в Фонд социального страхования нужно отправить заявление для начисления субсидий.