Планы США разделить Ирак провалились, заявил Жириновский

«Они надеялись расчленить Ирак. Курдскую часть отделить с провозглашением независимого Курдистана. Отделить шиитов — юг и Персидский залив. И сунниты отдельно в Багдаде. И таким образом расчленить все государства на Ближнем Востоке чтобы было десятки мелких государств, а над всеми доминировал бы Израиль с мощной армией. Тогда им казалось был бы порядок в интересах Запада. Но не получилось», — сказал Жириновский.
По мнению политика, Ирак найдет способ восстановить свою государственность и единство на своей территории, чтобы хорошо жилось там представителям всех конфессий.
По словам Жириновского, США не удалось реализовать свои планы не только в Ираке, но и в Афганистане, Сирии и Ливии.
В воскресенье исполняется 19 лет с начала вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США, которое произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн. Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года. Следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить таки и не удалось.
При этом, по мнению лидера ЛДПР, действия США в Ираке, с убийством Саддама Хусейна только усугубили ситуацию во всем регионе, спровоцировав появление террористической группировки ИГ («Исламское государство»)* у основ которой, как он отметил, стояли офицеры иракской армии, в свою время завербованные агентами ЦРУ.
* Запрещенная в России террористическая группировка.