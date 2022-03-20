СМИ: НАТО перебрасывает в Словакию первый из трех зенитно-ракетных комплексов Patriot

«Система ПВО Patriot [первая из трех] перебрасывается в Словакию», — привело издание слова главы Минобороны, сообщив также, что в страну прибывают подразделения НАТО, которые установят комплекс. Он временно будет размещен на авиабазе в местечке Слиач в центральной части республики.
В Братиславе, согласно словам министра, рассматривают варианты размещения двух других комплексов Patriot.
Они должны обеспечить защиту от ракетных угроз максимально возможной части территории Словакии.
Надь подчеркнул, что Patriot не является заменой находящегося на вооружении словацкой армии советского комплекса ПВО С-300, получения которого добивается Украина. «Система Patriot не является заменой устаревшему комплексу С-300. Речь идет об очередном элементе обороны воздушного пространства республики», — утверждает министр.
Ранее СМИ проинформировали, что Нидерланды совместно с Германией намерены направить в Словакию три зенитных ракетных комплекса Patriot. Их поставка позволит укрепить сдерживающий потенциал НАТО, защитить словацкую территорию и ее жителей от ракетных угроз. Они будут развернуты к середине апреля на максимальный период в шесть месяцев.