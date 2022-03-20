Захарова посоветовала немцам меньше дышать для борьбы с Россией

«И это (отказ от мяса как вклад в борьбу против России. — РБК) ведь только часть правды. Жаль, он не рассказал немцам все до конца: им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Оздемир заявил, что снижение потребления немцами мяса поможет противостоять политике Москвы, поскольку Россия в нынешней ситуации вокруг Украины использует поставки продовольствия как оружие.
«Несмотря на то, что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против [президента России Владимира] Путина», — сказал он в интервью журналу Spiegel.
До этого министр экономического развития Германии Роберт Хабек заявил, что стране нужно снизить свою зависимость от российских энергоресурсов. По словам Хабека, страна намерена к осени стать независимой от российского угля, а к концу 2022 года — почти независимой от российской нефти. При этом он признал, что избавиться от зависимости от российского газа будет сложнее, так как у Германии нет собственных мощностей для импорта СПГ.
8 марта глава Еврокомиссии Франс Тиммерманс предложил жителям стран Евросоюза понизить температуру в домах, чтобы снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов. «Нужно сказать гражданам: ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете, определяет, насколько мы сильны в нашей реакции на Россию», — заявил Тиммерманс.