Зеленский продлил военное положение на Украине еще на 30 суток

«Президент подписал ряд законов военного времени, — говорится в сообщении на сайте парламента, — [в их числе] закон об утверждении указа президента “О продлении срока действия военного положения на Украине”. Этим законом продлен срок действия военного времени в стране с 26 марта 2022 года сроком на 30 суток».
Верховная рада утвердила законопроект о продлении действия военного положения 15 марта. Военное положение на всей территории Украины введено 24 февраля.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Целью операции являются демилитаризация и денацификация страны.