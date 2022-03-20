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17:46 (мск), источник: ТАСС

Зеленский продлил военное положение на Украине еще на 30 суток

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в стране с 26 марта на 30 суток. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Верховной рады.

Источник: Reuters

«Президент подписал ряд законов военного времени, — говорится в сообщении на сайте парламента, — [в их числе] закон об утверждении указа президента “О продлении срока действия военного положения на Украине”. Этим законом продлен срок действия военного времени в стране с 26 марта 2022 года сроком на 30 суток».

Верховная рада утвердила законопроект о продлении действия военного положения 15 марта. Военное положение на всей территории Украины введено 24 февраля.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Целью операции являются демилитаризация и денацификация страны.

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