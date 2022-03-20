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19:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Германия договорилась с Катаром о поставках СПГ

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек во время визита в Катар договорился о кооперации в энергетической сфере, предусматривающей поставки в ФРГ сжиженного природного газа, сообщил телеканал Welt.

Источник: Reuters

Роберт Хабек обсуждал точные объемы и время поставок, но подробностей не привел.

По его словам, власти Германии не планируют полностью заменять сырье из России поставками из Катара. ФРГ, пояснил он, стремится к диверсификации газовых поставок.

«Нам нужна диверсификация, а это значит: одна страна или один регион не заменяет другой», — сказал он.

До 24 февраля — начала военной операции России на Украине — более 50% газа, потребляемого в Германии, поступало из РФ.

В будущем Германия хочет сделать так, чтобы на каждый регион, который поставляет сырье, приходилось не более 20% объема импорта.

Тогда из-за форс-мажора поставки из одного региона можно будет быстро и без потерь заменить.

В начале марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна начала закупки газа в обход России, однако не уточнил, откуда именно идут поставки.

16 марта крупнейшая энергетическая компания ФРГ E.ON перестала закупать природный газ у российских поставщиков из-за военной операции на Украине.

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