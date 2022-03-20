Германия договорилась с Катаром о поставках СПГ

Роберт Хабек обсуждал точные объемы и время поставок, но подробностей не привел.
По его словам, власти Германии не планируют полностью заменять сырье из России поставками из Катара. ФРГ, пояснил он, стремится к диверсификации газовых поставок.
«Нам нужна диверсификация, а это значит: одна страна или один регион не заменяет другой», — сказал он.
До 24 февраля — начала военной операции России на Украине — более 50% газа, потребляемого в Германии, поступало из РФ.
В будущем Германия хочет сделать так, чтобы на каждый регион, который поставляет сырье, приходилось не более 20% объема импорта.
Тогда из-за форс-мажора поставки из одного региона можно будет быстро и без потерь заменить.
В начале марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна начала закупки газа в обход России, однако не уточнил, откуда именно идут поставки.
16 марта крупнейшая энергетическая компания ФРГ E.ON перестала закупать природный газ у российских поставщиков из-за военной операции на Украине.