Зеленский предрек третью мировую войну в случае неудачных переговоров с Путиным

«Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне», — сказал он.
Зеленский заявил, что будет использовать любой формат и шанс, чтобы поговорить с Путиным.
«Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война», — подчеркнул украинский лидер.
Зеленский добавил, что Украина ни при каких условиях не может поступиться своей территориальной целостностью.
18 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что говорить о встрече Путина и Зеленского можно будет только тогда, когда РФ и Украина подготовят и утвердят мирный договор.
Тогда же пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал на то, что ход согласования договора РФ и Украины будет зависеть от модальности документа, который предстоит согласовать.
16 марта Песков заявил, что Путин должен встречаться с Зеленским не для обсуждений, а для фиксации достигнутых договоренностей.
11 марта Песков отметил, что возможность проведения встречи лидеров стран не исключается. Однако он пояснил, что сначала делегации и министры должны выполнить свою часть работы, чтобы президенты встречались ради результата, а не ради процесса.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.