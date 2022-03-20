Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полценыХорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
12Весенний фестиваль Холи в Индии
8Названа «Мисс мира-2021»
20:39 (мск), источник: Известия

Зеленский предрек третью мировую войну в случае неудачных переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорим с российским лидером Владимиром Путиным, но в случае неудачи есть риски начала третьей мировой войны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN, опубликованном 20 марта.

Источник: Reuters

«Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне», — сказал он.

Зеленский заявил, что будет использовать любой формат и шанс, чтобы поговорить с Путиным.

«Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что Украина ни при каких условиях не может поступиться своей территориальной целостностью.

18 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что говорить о встрече Путина и Зеленского можно будет только тогда, когда РФ и Украина подготовят и утвердят мирный договор.

Тогда же пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал на то, что ход согласования договора РФ и Украины будет зависеть от модальности документа, который предстоит согласовать.

16 марта Песков заявил, что Путин должен встречаться с Зеленским не для обсуждений, а для фиксации достигнутых договоренностей.

11 марта Песков отметил, что возможность проведения встречи лидеров стран не исключается. Однако он пояснил, что сначала делегации и министры должны выполнить свою часть работы, чтобы президенты встречались ради результата, а не ради процесса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Валют-кампания: как криминал зарабатывает на тревожной повестке
Помогают рублем: как регионы поддерживают талантливую молодежь
Военная операция на Украине
Российские ударные дроны «Форпост» уничтожили украинскую технику
Минобороны: РФ за сутки эвакуировала более 16 тыс. человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР
Сдавшийся офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове
Посольство РФ в США призвало американские СМИ объективно освещать события на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь