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22:05 (мск), источник: © РИА Новости

Минск договорился с Москвой о смещении части платежей по кредитам

МИНСК, 20 мар — РИА Новости. Минск договорился с Москвой о смещении части выплат по российским кредитам на пять-шесть лет, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

Источник: © РИА Новости

«Мы имеем перенос сроков, который позволит нам в данный момент не отвлекать ресурсы на обслуживание обязательств и погашение перед партнерами из России», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Селиверстов назвал эти сроки более комфортными и взаимоприемлемыми.

По его словам, стороны договорились о том, что будет целесообразно направить взаимные платежи на меры, которые позволят сторонам улучшить взаимную торговлю в санкционный период.

Четырнадцатого марта премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что по итогам переговоров правительственных делегаций в Москве было принято решение о реструктуризации и рассрочке выплаты государственных кредитов, предоставлявшихся Россией, а также о переводе их из иностранной валюты в российский рубль.

После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на банковский сектор, в том числе ЦБ, а также поставки высокотехнологичной продукции. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, рестрикции затронули Белоруссию.

В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

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