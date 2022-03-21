Польские власти хотят конфисковать российскую собственность и активы

«С одной стороны, существуют конституционные ограничения для таких действий, связанные с правом собственности, а с другой, все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране», — сказал Моравецкий изданию Wprost. Из его интервью неясно, идет ли речь о конфискации собственности всех россиян или только тех, кто попал в санкционные списки. Ранее он предлагал провести конфискацию активов «российских олигархов».
По словам премьера, в Польше есть недвижимость и финансовые активы россиян. Моравецкий сообщил, что правительство планирует внести поправки в законодательство для получения права на конфискацию имущества.
По информации Bloomberg, Евросоюз обсуждает возможность использования активов «российских олигархов», которые внесены в санкционные списки, для восстановления Украины. Как сообщало агентство, только в Италии заморожены активы россиян на сумму около €780 млн.