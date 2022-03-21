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03:49 (мск), источник: © РИА Новости

В США заявили, что экономика России из-за санкций Запада сократится вдвое

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. США прогнозируют, что экономика России под влиянием санкций стран Запада из-за конфликта на Украине сократится в два раза, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Источник: AP 2022

«Наилучший прогноз, который я вижу сейчас, предполагает, что экономика России сократится в два раза по сравнению с тем, какой она была до вторжения. И мы не гордимся страданиями российского народа. Это война (президента РФ Владимира) Путина», — сказал Сингх в интервью телеканалу CBS, опубликованном в воскресенье. По его словам, «это санкции и трудности Путина».

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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