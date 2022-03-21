В Белом доме ответили на вопрос о шагах России для снятия санкций

США еще даже близко не подошли к вопросу о снятии санкций против России из-за событий на Украине, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в интервью телеканалу CBS. «Ну, мы даже близко не подошли к этой точке», — заявил Сингх, отвечая на вопрос, что нужно в первую очередь сделать России для снятия американских санкций.
По его словам, первое, что Россия должна сделать — остановить «нападение на Украину». «Это не может происходить», — заявил он.
США допускают расширение санкций против России, в том числе против большего числа банков и секторов экономики, заявил американский чиновник.
«Больше банков, больше секторов, которых мы еще не коснулись», — сказал он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил Национальному общественному радио, что для прекращения «экономической изоляции» Россия должна прекратить военные действия на Украине и пообещать больше этого не делать, сообщил телеканал CBS.
Представитель Госдепа также говорил, что санкции — это «инструмент», и они «не предназначены для того, чтобы быть перманентными». США могут отменить санкции против России в случае прекращения военной операции и восстановления территориальной целостности и независимости Украины.
CША, ЕС, Великобритания и ряд других западных стран ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ограничительные меры коснулись резервов и активов ЦБ, поставок технологической продукции, в том числе для авиастроения и космической отрасли, операций с российским госдолгом, крупных бизнесменов, чиновников и политиков из России.
Вашингтон также запретил импорт российских энергоносителей. К последнему решению Евросоюз не присоединился, но заявил о планах по отказу от нефти и газа из России в ближайшем будущем.
Россия после введения западных санкций ввела контроль за продажей выручки экспортерами, запретила валютное кредитование нерезидентов и зачисление денег россиянами на зарубежные счета. Кроме того, в российском МИДе заявили о подготовке ответа на «беспрецедентные» и «нелегитимные» санкции со стороны США и ЕС.