День в истории: закрытие тюрьмы АлькатрасПатент на саксофон, первое сообщение в Twitter и другие события этого дня в истории.
Фоторепортажи
8В Москве отменили масочный режим
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
07:22 (мск), источник: РБК

В Белом доме ответили на вопрос о шагах России для снятия санкций

Снятие санкций США в случае прекращения боевых действий на Украине допускал госсекретарь Энтони Блинкен. Представитель Госдепа заявлял, что санкции «не предназначены для того, чтобы быть перманентными».

Источник: РИА "Новости"

США еще даже близко не подошли к вопросу о снятии санкций против России из-за событий на Украине, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в интервью телеканалу CBS. «Ну, мы даже близко не подошли к этой точке», — заявил Сингх, отвечая на вопрос, что нужно в первую очередь сделать России для снятия американских санкций.

По его словам, первое, что Россия должна сделать — остановить «нападение на Украину». «Это не может происходить», — заявил он.

США допускают расширение санкций против России, в том числе против большего числа банков и секторов экономики, заявил американский чиновник.

«Больше банков, больше секторов, которых мы еще не коснулись», — сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил Национальному общественному радио, что для прекращения «экономической изоляции» Россия должна прекратить военные действия на Украине и пообещать больше этого не делать, сообщил телеканал CBS.

Представитель Госдепа также говорил, что санкции — это «инструмент», и они «не предназначены для того, чтобы быть перманентными». США могут отменить санкции против России в случае прекращения военной операции и восстановления территориальной целостности и независимости Украины.

CША, ЕС, Великобритания и ряд других западных стран ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ограничительные меры коснулись резервов и активов ЦБ, поставок технологической продукции, в том числе для авиастроения и космической отрасли, операций с российским госдолгом, крупных бизнесменов, чиновников и политиков из России.

Вашингтон также запретил импорт российских энергоносителей. К последнему решению Евросоюз не присоединился, но заявил о планах по отказу от нефти и газа из России в ближайшем будущем.

Россия после введения западных санкций ввела контроль за продажей выручки экспортерами, запретила валютное кредитование нерезидентов и зачисление денег россиянами на зарубежные счета. Кроме того, в российском МИДе заявили о подготовке ответа на «беспрецедентные» и «нелегитимные» санкции со стороны США и ЕС.

Кирилл Соколов

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин назвал цель военной операции на Украине
Умерла заслуженная артистка России
Военная операция на Украине
Российские ударные дроны «Форпост» уничтожили украинскую технику
Минобороны: РФ за сутки эвакуировала более 16 тыс. человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР
Сдавшийся офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове
Посольство РФ в США призвало американские СМИ объективно освещать события на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь