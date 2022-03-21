Reuters: ЕС рассматривает запрет на импорт российской нефти

Страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении запрета на импорт нефти, утверждают источники агентства. Вместе с тем Германия предостерегает от поспешных решений из-за роста цен на энергоносители. Поводом для энергетического эмбарго может стать «российская химическая атака» на Украине или «массированная бомбардировка Киева».
Как пишет Reuters, Москва предупредила ЕС, что эмбарго на поставки нефти может привести к закрытию крупного газопровода в Европу. Страны ЕС на 40% зависят от поставок российского газа.
Агентство отмечает, что Германия также является крупнейшим покупателем российской нефти в ЕС. Единственный нефтеперерабатывающий завод в Болгарии принадлежит ЛУКОЙЛу, он обеспечивает страну топливом больше чем на 60%.
США и Великобритания ранее в марте объявили об эмбарго на российскую нефть. На поставки в эти страны приходится менее 14% российского экспорта нефти и нефтепродуктов.
Евросоюз, США, Великобритания и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России в ответ на военную операцию на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Они затронули ЦБ, банки, организации из разных сфер, чиновников и бизнесменов.