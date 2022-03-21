День в истории: закрытие тюрьмы АлькатрасПатент на саксофон, первое сообщение в Twitter и другие события этого дня в истории.
Фоторепортажи
8В Москве отменили масочный режим
7Переговоры России и Украины
09:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: ЕС рассматривает запрет на импорт российской нефти

Министры иностранных дел стран Евросоюза 21 марта рассмотрят пятый пакет санкций против России, сообщили источники Reuters. Он включает «много новых имен». Кроме того, в Брюсселе обсуждают введение эмбарго на российскую нефть.

Источник: AP 2022

Страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении запрета на импорт нефти, утверждают источники агентства. Вместе с тем Германия предостерегает от поспешных решений из-за роста цен на энергоносители. Поводом для энергетического эмбарго может стать «российская химическая атака» на Украине или «массированная бомбардировка Киева».

Как пишет Reuters, Москва предупредила ЕС, что эмбарго на поставки нефти может привести к закрытию крупного газопровода в Европу. Страны ЕС на 40% зависят от поставок российского газа.

Агентство отмечает, что Германия также является крупнейшим покупателем российской нефти в ЕС. Единственный нефтеперерабатывающий завод в Болгарии принадлежит ЛУКОЙЛу, он обеспечивает страну топливом больше чем на 60%.

США и Великобритания ранее в марте объявили об эмбарго на российскую нефть. На поставки в эти страны приходится менее 14% российского экспорта нефти и нефтепродуктов.

Евросоюз, США, Великобритания и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России в ответ на военную операцию на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Они затронули ЦБ, банки, организации из разных сфер, чиновников и бизнесменов.

 Удалось ли Байдену отговорить Пекин от сотрудничества с Россией
Россиян предупредили о подорожании яиц
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь