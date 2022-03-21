Италия выдвинет ЕС предложения по локальным перемириям на Украине

«Переговоры идут, но прежде нам нужно работать над локальными гуманитарными перемириями на местах», — сказал министр телеканалу Rai3. Он предложит организовать постоянный канал связи с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и Красным Крестом. По мнению Луиджи Ди Майо, нужно опираться на их опыт в городах Сумы и Мариуполь, где удалось вывезти тысячи человек.
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. На этом фоне проходят переговоры Москвы и Киева. Первые три этапа прошли в Белоруссии, сейчас диалог ведется по видеосвязи. Переговоры продолжатся сегодня, 21 марта.