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7Переговоры России и Украины
06:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Италия выдвинет ЕС предложения по локальным перемириям на Украине

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает, что на Украине нужно работать над локальными гуманитарными перемириями. Он выступит с инициативой 21 марта на Совете министров иностранных дел Евросоюза.

«Переговоры идут, но прежде нам нужно работать над локальными гуманитарными перемириями на местах», — сказал министр телеканалу Rai3. Он предложит организовать постоянный канал связи с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и Красным Крестом. По мнению Луиджи Ди Майо, нужно опираться на их опыт в городах Сумы и Мариуполь, где удалось вывезти тысячи человек.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. На этом фоне проходят переговоры Москвы и Киева. Первые три этапа прошли в Белоруссии, сейчас диалог ведется по видеосвязи. Переговоры продолжатся сегодня, 21 марта.

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