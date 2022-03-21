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11:35 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Сообщество политических имбецилов». Медведев оценил планы властей Польши по «дерусификации» экономики

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал планы властей Польши запустить «дерусификацию» экономики, которая, по словам польского премьер-министра, может дорого обойтись его стране. «Абсолютно и полностью прав: дорого и бессмысленно. Но Польша с затратами может уже не считаться. Всё, что она могла проиграть из-за собственной многолетней патологической русофобии, уже потеряно», — написал экс-президент и бывший премьер РФ в своём Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Медведев отметил, что польским элитам очень трудно смириться с тем, что Смутное время почти 400 лет назад польских захватчиков выгнали из Кремля, что великая империя Речи Посполитой не состоялась и в дальнейшем.

«И виной тому — не происки России, а внутренние дрязги, коррупция, экономические провалы, проигранные битвы. И так — на протяжении многих веков. Польская пропаганда — самый злобный, вульгарный и визгливый критик России. Сообщество политических имбецилов», — отметил зампред Совбеза.

Поэтому сейчас, когда речь заходит о России, Варшава корчится от «фантомных болей», указал он. Медведев подчеркнул, что интересы поляков приносят в жертву русофобии «бездарных политиков и их кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма». Хотя в самой России нет и не было антипольских настроений.

В итоге Варшава отказалась от закупок российского газа, нефти и угля, а противодействие «Северному потоку — 2» уже нанесли экономике Польши серьёзный ущерб, отметил Медведев. Теперь же ситуация ещё усугубится.

То же касается и многих других шагов, в основе которых не экономика, а политиканство под видом «дерусификации». Но сейчас вассальным польским элитам гораздо важнее присягнуть на верность своему сюзерену — Америке, чем помочь собственным гражданам, поэтому костёр ненависти к противнику в лице России они будут поддерживать постоянно.
Дмитрий Медведев
зампред Совбеза РФ

Он уверен, что польские граждане от этого ничего не выиграют, но потом рано или поздно поймут, что ненависть к России общество отнюдь не скрепляет и не способствует благополучию.

«И наоборот: экономическое сотрудничество с нашей страной полякам выгодно, человеческие связи — незаменимы, а культурный и научный обмен между родинами Пушкина и Мицкевича, Чайковского и Шопена, Ломоносова и Коперника — жизненно важен», — добавил Медведев.

Скорее всего, поляки в конце концов сами сделают правильный выбор, не слушая подсказки со стороны элит США, заключил политик.

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