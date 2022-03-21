«Сообщество политических имбецилов». Медведев оценил планы властей Польши по «дерусификации» экономики

Медведев отметил, что польским элитам очень трудно смириться с тем, что Смутное время почти 400 лет назад польских захватчиков выгнали из Кремля, что великая империя Речи Посполитой не состоялась и в дальнейшем.
«И виной тому — не происки России, а внутренние дрязги, коррупция, экономические провалы, проигранные битвы. И так — на протяжении многих веков. Польская пропаганда — самый злобный, вульгарный и визгливый критик России. Сообщество политических имбецилов», — отметил зампред Совбеза.
Поэтому сейчас, когда речь заходит о России, Варшава корчится от «фантомных болей», указал он. Медведев подчеркнул, что интересы поляков приносят в жертву русофобии «бездарных политиков и их кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма». Хотя в самой России нет и не было антипольских настроений.
В итоге Варшава отказалась от закупок российского газа, нефти и угля, а противодействие «Северному потоку — 2» уже нанесли экономике Польши серьёзный ущерб, отметил Медведев. Теперь же ситуация ещё усугубится.
То же касается и многих других шагов, в основе которых не экономика, а политиканство под видом «дерусификации». Но сейчас вассальным польским элитам гораздо важнее присягнуть на верность своему сюзерену — Америке, чем помочь собственным гражданам, поэтому костёр ненависти к противнику в лице России они будут поддерживать постоянно.
Дмитрий Медведевзампред Совбеза РФ
Он уверен, что польские граждане от этого ничего не выиграют, но потом рано или поздно поймут, что ненависть к России общество отнюдь не скрепляет и не способствует благополучию.
«И наоборот: экономическое сотрудничество с нашей страной полякам выгодно, человеческие связи — незаменимы, а культурный и научный обмен между родинами Пушкина и Мицкевича, Чайковского и Шопена, Ломоносова и Коперника — жизненно важен», — добавил Медведев.
Скорее всего, поляки в конце концов сами сделают правильный выбор, не слушая подсказки со стороны элит США, заключил политик.