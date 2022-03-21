Рогозин: создаваемое на Украине биооружие действует на репродуктивную систему россиянок

По словам Дмитрия Рогозина, эксперименты на Украине якобы проводились с использованием биоматериалов, «полученных от подопытных славян Украины и других соседних с Россией стран». Каким образом удалось получить этот материл, он не уточнил.
«Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн», — написал он в Telegram.
Минобороны РФ утверждало, что 24 февраля, в первый день российской военной операции на Украине, сотрудники украинских биолабораторий уничтожили особо опасные патогены, среди которых якобы были возбудители чумы, сибирской язвы, холеры. МИД России убежден, что создаваемое на Украине биооружие было «этнически ориентировано». Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в стране «никакого химического или любого другого оружия массового поражения» не разрабатывают.