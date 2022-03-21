12:29 (мск), источник: РБК
Кремль объяснил отказ от прекращения огня на время переговоров с Киевом
По словам представителя президента, Киев использует любую остановку спецоперации для перегруппировки и последующих атак на российских военных.
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Режим прекращения огня на время переговоров между Киевом и Москвой действовать не будет, поскольку украинские силы могут использовать это время для перегруппировки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Нет. Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется националистическими подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс», — ответил Песков на вопрос о прекращении огня на время переговоров.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, ее целями он называл «демилитаризацию» и «денацификацию».
Переговоры по урегулированию начались 27 февраля, первые три раунда прошли в очном формате на территории Белоруссии. Четвертый раунд начался утром 14 марта в формате видеоконференции. В первый день стороны говорили несколько часов и затем ушли на технический перерыв, днем 15 марта переговоры возобновились и продолжились 16 марта.
В офисе президента Украины заявляли, что переговоры подошли к «вилке». По словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, при удачном сценарии стороны могут заключить мирное соглашение в течение одной-двух недель, крайний срок — до конца мая. Другим вариантом развития событий он назвал продолжение боевых действий.
В то же время глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский говорил, что представители России и Украины максимально сблизились в обсуждении нейтрального статуса Украины и ее невступления в НАТО. По его словам, сохраняются нюансы, касающиеся гарантий безопасности для Украины «дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в блок НАТО».
Ранее 21 марта в Минобороны сообщили, что всего с начала спецоперации уничтожены 216 украинских беспилотников, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.
Кроме этого, российскими войсками на сегодняшний день полностью занята Херсонская область, частично или полностью блокированы Киев, Харьков, Мариуполь, Конатоп, Сумы. Также под контролем российских военных находятся Запорожская и Чернобыльская АЭС.