В Госдуму внесли законопроект о похоронном деле

На сегодняшний день в сфере ритуальных услуг существуют проблемы с качеством оказания услуг, ценами, доступностью услуг для социально-незащищенных категорий населения, проблема содержания кладбищ, отсутствия квалифицированных кадров и устаревшее материально-техническое оснащение похоронных организаций, сообщили в комитете. Кроме того, есть проблемы с незаконной передачей данных об умерших, проблемы с местами захоронений, проблема теневого бизнеса и низкого уровня инвестиций в отрасль из-за этого, уточнили там же.
«Сегодня эта (похоронная) отрасль у многих ассоциируется с “серым” и даже “черным” бизнесом. Наша задача сделать её максимально прозрачной и понятной для всех. При подготовке новых правил мы обязательно должны обеспечить защиту прав граждан, потерявших близких. Базовый бесплатный пакет услуг, предоставляемых государством, должен быть достаточным. Создание прозрачной, понятной и доступной единой ценовой политики также в нашем приоритете», — сообщил агентству Пахомов.
Также, по его словам, должны быть созданы единые требования к специализированным службам, сформирован ясный понятийный аппарат для функционирования отрасли и пресечение противоправных действий со стороны всех участников процесса, единый механизм входа юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на рынок ритуальных услуг.
«Недобросовестным ритуальным организациям мы должны противопоставить четкое распределение полномочий между регионами и муниципалитетами, а бизнесу дать понятные правила работы», — подчеркнул Пахомов.
Также он уточнил, не все им озвученное отражено в тексте данного законопроекта, но с этим документом можно продолжить работу.
«Пока законопроект — это видение авторов. Позиция нашего комитета и тем более позиция Государственной Думы будут сформированы в процессе работы над документом и обязательно будут содержать ответы на обозначенные выше вопросы. Не вижу смысла сегодня косметически править действующий уже 25 лет закон, надо концептуально реформировать эту отрасль, ставя её на общефедеральную правовую основу. В этом я авторов текста законопроекта поддерживаю. Будем работать над этим законопроектом», — заключил Пахомов.