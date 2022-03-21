Посла США вызвали в МИД из-за высказываний Байдена о Путине

«21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации Послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес Президента России», — указывается в документе. Ранее Байден заявил, что считает президента РФ Владимира Путина «военным преступником».
В МИД указали, что «подобные заявления американского Президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор».
«При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед Послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования», — заключили в министерстве.