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17:51 (мск), источник: © РИА Новости

Посла США вызвали в МИД из-за высказываний Байдена о Путине

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. МИД РФ вызвал в посла США в РФ Джона Салливана и вручил ему ноту протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина, говорится в сообщении МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации Послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес Президента России», — указывается в документе. Ранее Байден заявил, что считает президента РФ Владимира Путина «военным преступником».

В МИД указали, что «подобные заявления американского Президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор».

«При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед Послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования», — заключили в министерстве.

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