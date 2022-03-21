Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору из-за санкций

Территориальный спор между Россией и Японией является неурегулированным со времен окончания Второй мировой войны, а стороны до сих пор не заключили мирный договор. После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.
Переговоры по мирному договору прекращаются «ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны». Россия также решила прекратить безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы.
16 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что Россия лишена статуса «наиболее благоприятствуемой нации» в торговле. Также премьер анонсировал новые санкции против РФ.