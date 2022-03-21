Зеленский допустил проведение референдума по договоренностям с Россией

«Я пояснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответы на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопросы нашего разговора и взаимопонимания между Украиной и Россией», — сказал Зеленский в интервью Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Зеленский также отметил, что Украина не согласится на выполнение ультиматумов, которые на переговорах выдвигает российская сторона. «У нас есть ультиматум, вот есть пункты — выполняйте, и тогда мы закончим войну — это неправильно, ни к чему не приведет, ни к какому результату. Вопрос не во мне, вопрос опять-таки в том, что люди и власть объединены. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, не можем этого сделать», — добавил президент.
Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом говорил, что в требования российской стороны входят «безусловный учет интересов страны в сфере безопасности, демилитаризация и денацификация Украины» и обеспечение ее нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.