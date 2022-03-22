01:13 (мск), источник: Газета.Ру
Байден желает «избежать войны любой ценой»
В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден хочет любой ценой избежать вступления страны в конфликт. Об этом сообщает РИА «Новости».
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«Нами движет желание президента избежать войну любой ценой, вложиться в дипломатию», — заявила советник американского лидера по кибербезопасности Энн Нойбергер.
Она выступала на брифинге, который был посвящен информации, что РФ якобы может рассматривать возможность кибератаки на американские критические структуры. Нойбергер подчеркнула, что Вашингтон ответит на кибератаки, если установят причастность России к ним.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не собираются участвовать в боевых действиях на Украине, также он добавил что конфликт США и России «никому не нужен».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Анастасия Лежепекова