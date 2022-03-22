Япония выразила России протест из-за точки в переговорах по мирному договору и Курилам

«Переговоры о заключении мирного договора являются договоренностью о продолжении взаимодействия в рамках принятой Совместной декларации Японии и СССР, которая является международным обязательством, подписанным двумя странами, велись искренним образом на основе достигнутых договоренностей между лидерами двух стран. Решение не продолжать переговоры в одностороннем порядке со стороны России является крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым», — считают в Токио.
Япония также назвала «неприемлемым» решение России прекратить безвизовые поездки ряда бывших японских жителей до мест своего прежнего проживания на южных Курильских островах. По мнению японцев, данное решение «является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей».
Аналогично неприемлемым Япония считает и то, что российская сторона выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Япония напомнила, что в его основе лежат договоренности лидеров двух стран от 2016 года.
«Прежде всего, недавнее вторжение России в Украину расшатывает основы международного порядка и является попыткой в одностороннем порядке силой изменить текущее положение. Это абсолютно неприемлемо, как явное нарушение международного права и должно быть подвергнуто резкому осуждению, и категорически выражаем протест против объявления в одностороннем порядке ответных мер и попыток возложения ответственности на японскую сторону», — заключили в МИД Японии.
Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за вопроса принадлежности Курильских островов. Японская сторона считает, что ей принадлежат три острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и группа островов Хабомаи. Москва считает эти территории своими и не признает даже сам факт территориального спора.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что СССР передаст Токио Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора.
В феврале 2022 года заместитель главы бюро по европейским делам МИД Японии Шуичи Токуда в интервью «Газете.Ru» заявил, что Япония готова будет подписать мирный договор с Россией только после передачи ей суверенитета южных Курильских островов.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия отказывается от ведения с Японией переговоров по мирному договору, «ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции».