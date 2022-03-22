В Госдепе заявили о желании сохранить каналы связи с Россией

США заинтересованы в сохранении каналов связи с Россией, заявил пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс.
«Открытый диалог или возможность быть в него вовлеченным — ключевой момент, особенно в периоды напряженности и конфликта», — сказал Прайс.
Представитель Госдепа отметил, что Вашингтон стремится поддерживать дипломатическое присутствие в России и возможность российского присутствия в Соединенных Штатах, но встает вопрос, заинтересована ли Москва в сохранении линий коммуникации.
21 марта в российский МИД был вызван посол США в России Джон Салливан, ему вручили ноту протеста из-за высказываний президента Джо Байдена о коллеге Владимире Путине. На прошлой неделе Байден назвал российского президента «военным преступником», а затем «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом».
В Москве назвали заявления американского лидера «недостойными государственного деятеля столь высокого ранга». По мнению российской стороны, они ставят отношения между странами «на грань разрыва». В МИДе пообещали дать враждебному отношению США решительный отпор. В марте прошлого года российский посол в США Анатолий Антонов был отозван в Москву для консультаций после интервью Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
В апреле Салливан улетел из Москвы после очередных санкций США и решения высылать российских дипломатов из Вашингтона. Тогда Салливану было рекомендовано отправиться «домой на консультации». После встречи Путина и Байдена в Женеве Москва и Вашингтон решили вернуть послов.