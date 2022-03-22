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03:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Китай обвинил США в нарушении международных норм санкциями

Китай обвинил США в том, что своими санкциями Вашингтон серьезно нарушает нормы международных отношений. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй, передает ТАСС.

Источник: AP 2022

Таким образом дипломат прокомментировал анонсированные Госдепартаментом рестрикции против китайских чиновников. По его словам, «так называемых проблем с правами человека» в Китае не существует, свобода религии, прессы и иные права граждан полностью защищены.

«Какие бы ограничения ни вводили США в отношении китайских чиновников под тем или иным предлогом, они серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и вмешиваются во внутренние дела Китая», — подчеркнул Лю Пэнъюй.

Он заключил, что Пекин решительно выступает против санкций и будет принимать твердые меры для защиты суверенитета и безопасности государства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США введут визовые ограничения в отношении представителей Китая, которых Вашингтон считает ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств».

До этого Соединенные Штаты признали репрессии против мусульман-уйгуров в Китае «геноцидом». В Вашингтоне уточнили, что «геноцид» продолжается как минимум с 2017-го и китайские власти систематически «уничтожают» уйгуров.

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