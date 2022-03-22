Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным Крым и Донбасс

«На первой встрече с президентом России я готов поднимать вопросы Крыма и Донбасса они актуальны, для нас они важны — об оккупированных территориях. Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу», — заявил Зеленский.
По его словам, чтобы найти выход в вопросах Крыма и Донбасса, нужно «сделать этот первый шаг»: добиться окончания военной операции и гарантий безопасности Украины.
«Если быть полностью откровенным, и в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом. Это достаточно долгий процесс будет решаться и Советом, и народом Украины», — подчеркнул Зеленский.
Ранее президент Украины несколько раз выражал готовность к переговорам с Путиным. 21 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для начала организации встречи президентов России и Украины «нужно сначала сделать домашнюю работу», то есть провести и согласовать результаты переговоров. По его словам, стороны пока не достигли договоренностей, которые могли бы зафиксировать президенты России и Украины.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Wirtualna Polska заявил, что встреча сторон может состояться после завершения работы над соглашением между странами, что ожидается «в ближайшие недели».
Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех прошло уже пять раундов. Накануне прошла очередная встреча делегаций, она продолжалась полтора часа.
18 марта глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины. Основными требованиями Киева остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.