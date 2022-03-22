США не поняли смысла применения Россией гиперзвукового оружия на Украине

«Честно говоря, это в каком-то смысле головоломка, потому что не совсем ясно, зачем нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не со столь большого расстояния, чтобы поразить здание», — рассказал представитель оборонного ведомства.
По его словам, с военной точки зрения использование указанного вооружения непрактично.
При этом представитель Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не может опровергнуть или независимо подтвердить факт применения Москвой гиперзвукового оружия в ходе спецоперации на Украине. Он добавил, что американская сторона считает это возможным.
Ранее в Германии назвали применение ВС РФ гиперзвуковой ракеты «Кинжал» предостережением для НАТО. Отмечалось, что ракета может лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, и является практически неуязвимой для западных систем ПВО.