МИД призвал США остановить эскалацию отношений с Россией

Дипломат отметил, что сейчас можно говорить о «нисходящем тренде по вине США» в отношениях с Россией. Господин Рябков сообщил, что Москва «воспринимает это с сожалением», но готова адаптироваться к «обстоятельствам, связанным с американскими санкциями». Он также подчеркнул, что действия США не оказывают никакого влияния на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной операции.
«Им просто нужно остановиться в своей эскалации, как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», — сказал замминистра журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Сергей Рябков также призвал США оказать «позитивное воздействие» на Украину, не уточняя, в чем оно должно заключаться. При этом он добавил, что не верит, что американские власти пойдут на это.
«Если у них получится при этом какое-то позитивное воздействие оказать на Киев, в чем я не просто сомневаюсь, а уверен, что этого не произойдет к сожалению, тогда вообще будет, я думаю, определённая перспектива для нормализации отношений», — сказал замглавы МИД РФ.
Отношения двух стран ухудшились на фоне российской военной операции на Украине, начатой Владимиром Путиным 24 февраля. Страны Запада, в том числе США, резко осудили это решение и ввели жесткие антироссийские санкции, а также нарастили поставки оружия Украине. Президент США Джо Байден назвал господина Путина «военным преступником», а также «смертоносным диктатором и бандитом». 21 марта МИД РФ вручил американскому послу ноту протеста.