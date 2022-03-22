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09:50 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД призвал США остановить эскалацию отношений с Россией

Чтобы сохранить отношения с Россией, Вашингтон должен прекратить угрозы в адрес Москвы, а также остановить поставки вооружений Киеву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, российско-американские отношения находятся на грани разрыва.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат отметил, что сейчас можно говорить о «нисходящем тренде по вине США» в отношениях с Россией. Господин Рябков сообщил, что Москва «воспринимает это с сожалением», но готова адаптироваться к «обстоятельствам, связанным с американскими санкциями». Он также подчеркнул, что действия США не оказывают никакого влияния на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной операции.

«Им просто нужно остановиться в своей эскалации, как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», — сказал замминистра журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Сергей Рябков также призвал США оказать «позитивное воздействие» на Украину, не уточняя, в чем оно должно заключаться. При этом он добавил, что не верит, что американские власти пойдут на это.

«Если у них получится при этом какое-то позитивное воздействие оказать на Киев, в чем я не просто сомневаюсь, а уверен, что этого не произойдет к сожалению, тогда вообще будет, я думаю, определённая перспектива для нормализации отношений», — сказал замглавы МИД РФ.

Отношения двух стран ухудшились на фоне российской военной операции на Украине, начатой Владимиром Путиным 24 февраля. Страны Запада, в том числе США, резко осудили это решение и ввели жесткие антироссийские санкции, а также нарастили поставки оружия Украине. Президент США Джо Байден назвал господина Путина «военным преступником», а также «смертоносным диктатором и бандитом». 21 марта МИД РФ вручил американскому послу ноту протеста.

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