Медведев назвал правильным отказ России от переговоров с Японией по мирному договору

«Эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно», — написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза. Он подчеркнул, что Россия никогда не нашла бы никакого консенсуса с Японией «по островной теме», а переговоры о Курилах всегда носили «ритуальный характер». «В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт», — говорится в сообщении.
Медведев отметил, что сами японцы, вслед за США, ввели санкции против России, показав себя «гордыми независимыми самураями». Так они окончательно дали понять, с кем бы они согласовывали «гипотетический текст мирного договора», считает Дмитрий Медведев.
По его мнению, России сейчас гораздо важнее заниматься развитием Курильских островов.
На фоне специальной военной операции России на Украине 16 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что Россия лишена статуса «наиболее благоприятствуемой нации» в торговле. Также премьер анонсировал новые санкции против РФ. 21 марта Российский МИД сообщил о прекращении ведения переговоров с Японией по мирному договору из-за санкций.
Территориальный спор между Россией и Японией является неурегулированным со времен окончания Второй мировой войны, стороны до сих пор не заключили мирный договор. После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.