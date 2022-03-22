13:13 (мск), источник: ТАСС
Глава Минфина ФРГ заявил, что Украина нуждается в новом «плане Маршалла»
«Планом Маршалла» называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом.
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БЕРЛИН, 22 марта. /ТАСС/. Украина нуждается в программе помощи со стороны Запада. Об этом заявил во вторник, выступая в Бундестаге, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
«Наша солидарность с европейским соседом будет долгосрочной. Поэтому мы нуждаемся в международном “плане Маршалла” для Украины», — сказал он.
«Планом Маршалла» называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.