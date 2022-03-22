Необычная овощерезка найдена за 750 рублей Никто не захочет занимать полезное пространство кухни бесполезными гаджетами. Поэтому остановите свой выбор на многофункциональных инструментах
Фоторепортажи
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
8В Москве отменили масочный режим
14:32 (мск), источник: Ведомости

Песков: большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине

Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Подавляющее большинство граждан все-таки — и об этом свидетельствуют и статистика, и опросы — свыше 75% граждан поддерживают операцию, поддерживают действия президента России. Это абсолютно неопровержимый факт. Идет очень активное разъяснение целей и задач этой операции, причин этой операции, и мы надеемся, что те, кто не согласны, они поймут, что происходит», — ответил Песков на вопрос, как учитывают в Кремле мнение россиян, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.

По словам Пескова, в Кремле слышат мнение меньшинства. «Но все-таки меньшинство есть меньшинство. Здесь нечего добавить», — заявил он. На вопрос, есть ли контакт с деятелями культуры, которые решили уехать из России, он ответил, что это нормальный процесс, когда кто-то хочет уехать из страны, а кто-то остается. «Кто-то потом больше поймет, вернется обратно», — подчеркнул он.

Песков также выразил надежду, что несогласные с операцией начнут ориентироваться «в тех потоках лжи, которые идут с запада о том, что происходит, и понимать, что не все правда, что дают там в новостях».

Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. 28 февраля ВЦИОМ сообщил, что 68% россиян скорее поддерживают такое решение президента России Владимира Путина. Против операции выступили 22% респондентов, 10% затруднились ответить. Затем о поддержке спецоперации сообщил Фонд «Общественное мнение». По подсчетам фонда, поддерживающих 65%, 17% опрошенных высказали противоположное мнение, 18% респондентов затруднились ответить. В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 респондентов, в опросе ФОМ — 1500.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Ситуация отнюдь не критическая
Квартира в цифре
Военная операция на Украине
Российские ударные дроны «Форпост» уничтожили украинскую технику
Минобороны: РФ за сутки эвакуировала более 16 тыс. человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР
Сдавшийся офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове
Посольство РФ в США призвало американские СМИ объективно освещать события на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь