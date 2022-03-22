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14:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль выступает против идеи Зеленского провести референдум по условиям мирных переговоров

В Кремле считают, что обнародование деталей переговоров между Россией и Украиной может только навредить переговорному процессу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обсуждение и так идет «гораздо медленнее и менее содержательно», чем российской стороне хотелось бы.

Источник: AP 2022

Ранее Владимир Зеленский заявил, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму должен решать всеукраинский референдум. Россия, напомним, ставит целью военной операции как нейтральный статус Украины, так и признание ей независимости Донецкой и Луганской республик, а также российской принадлежности Крыма.

«Украина — это суверенное государство, и какие-то там могут быть внутригосударственные, и должны быть, наверное, внутригосударственные процедуры. Но помимо этого есть те субстанции, которые находятся на стадии переговоров двух делегаций, я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее, и менее содержательно, чем нам хотелось бы», — заявил пресс-секретарь российского президента во время пресс-колла.

Накануне Песков также говорил о том, что в Кремле не рассматривают вопрос о прекращении огня на время переговоров России и Украины. По словам пресс-секретаря президента, ранее режим приостановки боевых действий неоднократно нарушался украинской стороной.

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