15:31 (мск), источник: РБК
Дума ввела уголовное наказание за фейки о работе госорганов за границей
Согласно законопроекту, штрафы составят до 5 млн руб., максимальный срок лишения свободы — до 15 лет.
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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о госорганах, работающих за рубежом, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
В соответствии с поправками в УК России, за распространение заведомо ложной информации об исполнении российскими госорганами своих полномочий за границей предусмотрен штраф от 700 тыс. до 1,5 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.
Если то же деяние было совершено с использованием служебного положения, или группой лиц, или «с искусственным созданием доказательств обвинения», или «из корыстных побуждений», или «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной вражды», то штраф составит от 3 млн до 5 млн руб., срок лишения свободы — от пяти до 10 лет.
Если же это повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.
Штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. руб., срок лишения свободы — до трех лет, а если это повлекло тяжелые последствия — до пяти лет.
Согласно поправкам в КоАП России за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами России своих полномочий за границей, предусмотрен административный штраф:
Если такие действия сопровождаются призывами к проведению несанкционированных митингов, создают угрозу причинения вреда жизни и угрозу массового нарушения общественного порядка, то предусмотрен административный штраф:
В том случае, если гражданин в течение года уже привлекался к административной ответственности по данной статье, то ему будет грозить уголовное наказание.
Ранее, 18 марта, заместитель генерального секретаря партии, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейшн сообщил о подготовке поправок в закон о фейках про действия ВС России. По его словам, они предусматривают наказание за фейки о работе госорганов за рубежом.
Поправки касаются фейков в том числе о действиях находящихся на Украине сотрудниках Росгвардии и МЧС. «Все, кто защищают интересы России за ее пределами — неважно носят они погоны или нет — должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и “чернухи”. Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения. Или — представительства Россотрудничества», — отметил Хинштейшн.
В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за фейки о действиях ВС России. За распространение фейков грозит штраф до 5 млн руб. или лишение свободы сроком вплоть до 15 лет. Также ответственность предусмотрена за дискредитацию ВС и призывы к антироссийским санкциям.