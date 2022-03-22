Генштаб запретил направлять призывников в районы спецоперации на Украине

«Довожу до вашего сведения и до сведения должностных лиц, участвующих в заседании правительства, информацию, полученную по линии распоряжения Генерального штаба ВС России, о категорическом запрещении направления военнослужащих по призыву в районы проведения специальной военной операции», — заявил Качковский (цитата по «Интерфаксу»).
Военный призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. Качковский предположил, что призыв пройдет в сложной обстановке из-за «огромного потока фейков». По его словам, молодые люди мало владеют информацией о работе Вооруженных сил и страны в целом. «Из этого вытекает и боязнь дисциплины, армии, растут антигосударственные настроения. Надо полагать, что предстоящий призыв будет проходить в сложной обстановке», — отметил комиссар.
8 марта президент России Владимир Путин исключил участие призывников в операции на Украине. Президент заверил, что в операции участвуют только профессиональные военные, отправлять на Украину призывников не планируется.
На следующий день Минобороны сообщило об обнаружении фактов присутствия российских солдат-срочников в частях российских Вооруженных сил, которые участвуют в военной спецоперации на Украине. Ряд военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, были захвачены в ходе нападения «диверсионной группы нацбатальона», утверждал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Тогда же Минобороны заявило о выводе практически всех солдат-срочников с территории Украины. Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации.