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15:44 (мск), источник: Ведомости

Генштаб запретил направлять призывников в районы спецоперации на Украине

Генеральный штаб Вооруженных сил России категорически запретил направлять военнослужащих по призыву на Украину для участия в спецоперации, сообщил военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский на заседании правительства города.

Источник: Reuters

«Довожу до вашего сведения и до сведения должностных лиц, участвующих в заседании правительства, информацию, полученную по линии распоряжения Генерального штаба ВС России, о категорическом запрещении направления военнослужащих по призыву в районы проведения специальной военной операции», — заявил Качковский (цитата по «Интерфаксу»).

Военный призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. Качковский предположил, что призыв пройдет в сложной обстановке из-за «огромного потока фейков». По его словам, молодые люди мало владеют информацией о работе Вооруженных сил и страны в целом. «Из этого вытекает и боязнь дисциплины, армии, растут антигосударственные настроения. Надо полагать, что предстоящий призыв будет проходить в сложной обстановке», — отметил комиссар.

8 марта президент России Владимир Путин исключил участие призывников в операции на Украине. Президент заверил, что в операции участвуют только профессиональные военные, отправлять на Украину призывников не планируется.

На следующий день Минобороны сообщило об обнаружении фактов присутствия российских солдат-срочников в частях российских Вооруженных сил, которые участвуют в военной спецоперации на Украине. Ряд военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, были захвачены в ходе нападения «диверсионной группы нацбатальона», утверждал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Тогда же Минобороны заявило о выводе практически всех солдат-срочников с территории Украины. Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации.

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