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17:51 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму предложили наделить «Единую Россию» особым статусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Глава крымских единороссов, спикер парламента региона Владимир Константинов предложил «отбросить предрассудки» и наделить партию «Единая Россия» особым статусом в общественно-политической системе страны.

Источник: РИА "Новости"

«Считаю, что настало время для определенного переформатирования “Единой России”. Речь о том, что она должна стать более профессиональной, более массовой, более всепроникающей… Нужно отбросить предрассудки и решиться на наделение партии власти особым статусом в общественно-политической системе страны. Такая модель позволила нашим дедам в кратчайшие сроки провести индустриализацию, победить в Великой Отечественной войне, преодолеть послевоенную разруху. Теперь перед нами аналогичные задачи», — написал Константинов на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, это не означает призыва к сворачиванию многопартийности. «Это подымает значимость и статус правящей партии», — подчеркнул глава парламента. Он добавил, что в той политической ситуации, в которой оказалась сегодня страна, для решения задач необходима авангардная партия.

«У “Единой России” неплохая стартовая площадка, на которой можно надстроить все необходимое для такой работы. У нас — связь с государственными органами всех уровней, у нас — разветвленная сеть первичек и мощный кадровый потенциал. Наконец, с нами президент страны, наш национальный лидер», — подчеркнул Константинов.

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