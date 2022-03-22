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19:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Совбез ООН обсудит инциденты с химикатами на Украине

Совет Безопасности ООН решил изучить инциденты с использованием химикатов на территории Украины, их обсудят во вторник, 22 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постпредство России.

Источник: AP 2022

«СБ ООН обсудит ситуацию с химинцидентами на Украине сегодня в ходе консультаций в разделе “разное”», — рассказали в миссии.

19 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокации с химатаками в Сумах и поселке Котлярово. Представитель Минобороны объяснил, что украинские военные планируют отравить мирных жителей при подходе подразделений российской армии. По его словам, на химическом заводе «Сумыхимпром» уже заминированы хранилища с аммиаком и хлором.

С таким же заявлением 14 марта выступил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, 9 марта украинские националисты завезли в населенный пункт Золочев к северо-западу от Харькова около 80 тонн аммиака.

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