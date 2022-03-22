19:35 (мск), источник: Известия
ВС РФ нанесли высокоточным оружием большой дальности удары по объектам ВСУ
Минобороны России сообщило о нанесении ударов высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины в Лисичанске и Краматорске.
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Отмечается, что уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов. Всего с начала спецоперации уничтожены 236 беспилотников, 185 ЗРК и 1547 украинских танков.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.