Президент Польши считает, что акт Россия — НАТО перестал существовать

«Нужно громко сказать, что акт Россия — НАТО перестал существовать, — сказал он. — Этот акт просто уже никого не связывает». «Россия показала, что абсолютно не считает себя им связанной», — утверждает польский лидер.
По его словам, «НАТО также должна вообще перестать вспоминать об этом акте от 1997 года и его положениях, каких-либо обязательствах НАТО, которые из него вытекают». «Сейчас нет никаких обязательств», — добавил он.
Как считает Дуда, присутствие в Восточной Европе войск НАТО должно перестать быть временным и ротационным, трансформировавшись в постоянное. Польский лидер выразил надежду, что соответствующие решения будут приняты и закреплены на саммите НАТО в Мадриде.
Основополагающий акт Россия — НАТО, подписанный в 1997 году, в частности, гласит, что Россия и НАТО перестают рассматривать друг друга как противников и отказываются от размещения у границ друг друга существенных военных сил.
Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел.