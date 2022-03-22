21:36 (мск), источник: РБК
Салливан заявил об отсутствии у США планов закрывать посольство в Москве
Посол подчеркнул, что США не хотят прекращать дипломатические отношения, но со стороны Москвы поступали такие сигналы.
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США не планируют закрывать посольство в Москве, заявил посол Джон Салливан в интервью «Новой газете».
«Президент [Джо] Байден не имеет намерений отзывать меня в качестве посла, — добавил дипломат. — И я прекрасно знаю из бесед с президентом и с госсекретарем [Энтони] Блинкеном, насколько важно иметь дипломатическое представительство в России».
Тем не менее, по его словам, Вашингтон видел со стороны российского руководства знаки, указывающие на возможное прекращение дипломатических отношений. Салливан привел в пример слова замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева, который 26 февраля заявил, что новые антироссийские санкции могут послужить поводом для «окончательного пересмотра» отношений со странами, которые их ввели. «Да и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки», — написал он, предложив продолжать контакты, «рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику».
«И вчера мы слышали заявление российского МИДа, в котором было высказано предположение, что отношения между нашими странами могут прерваться. Прямыми словами это не было высказано, однако такая угроза прозвучала», — добавил посол США.
Поэтому, по его словам, США должны быть готовы к разрыву отношений, но Вашингтон этого не хочет.
Накануне МИД России сообщил, что Салливана вызвали в ведомство и вручили ему ноту протеста из-за высказываний Байдена: американский лидер назвал президента России Владимира Путина «военным преступником», «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом». «Подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва», — заявили в МИДе.
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков 22 марта заявил, что отношения России и США стоят на грани разрыва по вине Вашингтона. Вопрос, по его мнению, заключается в том, как Соединенные Штаты будут вести себя в дальнейшем.