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22:55 (мск), источник: РБК

Песков назвал условие для применения Россией ядерного оружия

Россия может использовать ядерное оружие лишь при условии реальной угрозы для существования страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире CNN.

Источник: Reuters

«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией», — подчеркнул он.

27 февраля президент Владимир Путин приказал привести силы сдерживания, в которые входят и ядерные, в особый режим боевого дежурства. Министр обороны Сергей Шойгу на следующий день доложил президенту, что стратегические силы приступили к усиленному дежурству.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не верит в возможное начало ядерной войны. «Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачивались последние годы и обострились буквально в последние месяцы и недели, ядерную тему в этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы», — сказал министр.

Лавров привел в пример ряд высказываний западных политиков. Так, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявляла, что не исключает конфликта между НАТО и Россией. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, в свою очередь, заявлял, что Путин должен помнить, что у страны тоже есть ядерное оружие.

Глава российского МИД также привел в качестве примера слова президента США Джо Байдена, что альтернативой санкциям является только третья мировая война.

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