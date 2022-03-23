01:07 (мск), источник: Известия
У всех свои комплексы: Турция не откажется от С-400 под давлением США
Как в Управлении оборонной промышленности республики объяснили свое решение.
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Турция не ведет дискуссий об отказе от систем С-400 под давлением США или НАТО. Об этом «Известиям» заявил глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир. Он уточнил, что «Турция сама способна определять свой путь» и подчеркнул: позиция Анкары — обеспечить «прекращение кровопролития». В Госдуме не видят предпосылок для того, чтобы Турция согласилась на предложение США и передала С-400 Украине, поскольку они нужны ей самой. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что Анкара продолжит придерживаться относительного нейтралитета в украинском кризисе и не откажется от военно-технического сотрудничества с РФ.
19 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США неофициально обсуждали с Турцией возможность передать системы противоракетной обороны С-400 Украине, чтобы «помочь ей бороться с российскими войсками». В ответ же Вашингтон откажется от санкций против оборонной промышленности Турции, которые он ввел в конце 2020 года. Также США могут вернуть Турцию в программу поставок американских истребителей F-35.
По данным Reuters, эту тему во время визита в Анкару в начале марта затрагивала заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.
«Я думаю, все знают, что С-400 — это давняя проблема, и, возможно, настал момент, когда мы сможем найти новый способ решить эту проблему», — сказала Шерман в интервью Haberturk 5 марта.
Как заявил «Известиям» глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир, Анкара не намерена отказываться от российских систем С-400 под давлением США.
— Это не предмет обсуждения для нас. Этот вопрос мы обсуждали в прошлом и сейчас мы просто продолжаем [сотрудничество с РФ]. Отказ от этого даже не обсуждается, — подчеркнул политик в беседе с «Известиями».
По словам Исмаила Демира, «Турция способна сама определять свою собственную политику и путь, так было всегда».
— Турецкая позиция заключается в том, чтобы обеспечить мир. В текущей ситуации мы, наши лидеры, делаем всё возможное, чтобы остановить кровопролитие и конфликт [на Украине] прекратился, — подчеркнул он.
Анкара в 2019 году заявила, что была вынуждена выбрать С-400, поскольку союзники по НАТО не предоставили оружие, в частности, американские системы Patriot, на приемлемых условиях. В декабре 2021-го пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ намерена предоставить Турции вторую партию С-400, однако сроки поставки не объявил.
— Я не вижу причин, почему Турция должна отказаться от наших С-400 и передать их Украине. Зачем им это? Эти комплексы у них работают, это надежные системы, лучше чем Patriot. Думаю, идти на поводу у Америки Турция не станет, — считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
WSJ приводит такие слова чиновника: «этим системам уже несколько десятилетий, они были получены США для изучения российских военных технологий».
Издание подчеркивает, что «оружие знакомо украинским военным, которые унаследовали этот тип техники после распада Советского Союза».
17 марта Джо Байден заявил, что Вашингтон дополнительно направит Киеву 800 ракет Stinger, а также 2 тыс. систем Javelin на общую сумму $800 млн.
По мнению журналиста, автора Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшара Ниязбаева, США пытаются подкупить Анкару, а не заставить отказаться от российских С-400 и передать их Украине. Вашингтон может предложить финансовые инструменты и преференции.
— Помимо того что США снимут все санкции и вернут Турцию в программу F-35, будут и другие льготы. И это, возможно, будет очень соблазнительно для Анкары. Кроме того, там есть еще несколько проблем. Например, дело HalkBank, которое грозит Турции иском на $10 млрд — это дело тоже могут закрыть, — предположил эксперт в беседе с «Известиями».
— Не думаю, что это как-то может отразиться на отношениях Анкары и Вашингтона, потому что всё это время Анкара и так отказывала и столкнулась с санкциями. Президент Эрдоган в сентябре 2021 года заявил, что санкции того стоили, так как Турция нуждалась в этом вооружении. Если до сих пор никаких дополнительных мер в отношении Турции не было, то и тут не будет, — заключил эксперт.
Директор Центра изучения Новой Турции Юрий Мавашев в беседе с «Известиями» уточнил: на данный момент ничто не говорит о том, что Анкара передаст С-400 Украине, поскольку страна уже обозначала свою позицию: она не очень любит, когда кто-то ей указывает.
— Передача С-400 означала бы кардинальный поворот для турецкой политики. Турция боится садиться в чей-либо поезд, она предпочитает вести свой. Если она сядет в поезд Запада, ей придется быть ведомой, покупать билет на условиях, которые ей продиктуют. Но отказ от передачи систем ПРО не значит автоматической поддержки России, в этом конфликте Анкара выступает с позиции «фифти-фифти», — пояснил эксперт.
Лучше всего о турецком нейтралитете говорит тот факт, что Анталья стала местом встречи глав МИД РФ и Украины 10 марта. Как подчеркнул российский министр Сергей Лавров, переговоры на уровне глав МИД не были призваны заменить встречи российской и украинской делегаций в Белоруссии. Но важным стал сам факт контакта, оценил переговоры Мевлют Чавушоглу.
Помимо Турции Вашингтон также призвал отказаться от С-400 и Нью-Дели. Эта тема стала одной из главных на переговорах министров обороны США и Индии 20 марта. Азиатская страна, к слову, была одной из трех воздержавшихся при голосовании за резолюцию СБ ООН 25 февраля, которая «призывала Москву немедленно прекратить применение силы и незамедлительно и безоговорочно вывести свои войска с украинской территории».
Контракт Индии с РФ на покупку С-400 был подписан еще осенью 2018 года. Первые поставки ожидаются до конца этого года.