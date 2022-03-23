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04:26 (мск), источник: © РИА Новости

Антонов предостерег Запад от поставок оружия и засылки наемников на Украину

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег США и их союзников от накачивания Киева оружием и отправки на Украину иностранных наемников.

Источник: РИА "Новости"

«Накачивание киевского режима оружием и забрасывание на украинскую территорию иностранных наемников безответственно и крайне опасно. Милитаризация Украины напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности», — говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии.

По словам Антонова, оружие Украине передается при произвольной трактовке властями западных стран национальных экспортноконтрольных законодательств. Лицензии зачастую одобряются в «упрощенном» режиме, из-за чего «в итоге значительная часть оружия оказывается в руках бандитов, нацистов, террористов и уголовников».

«Неужели на Западе не отдают себе отчет, что съехавшиеся со всего мира в Европу головорезы, получив боевой опыт на Украине, могут применить его впоследствии где угодно, в том числе по возвращении домой? Не понимают рисков расползания передаваемого ВСУ ракетного вооружения по Евросоюзу и соседним регионам, его использования против гражданской авиации?» — заявил Антонов.

Посол призвал американских политиков, принимающих решения о поставке Киеву боевых систем, «избавиться от иллюзий и самоуспокоенности», так как США также не застрахованы от того, что оружие окажется в руках экстремистов на территории самих Штатов.

«Сейчас в погоне за финансовой наживой компании военно-промышленного комплекса полностью утратили моральные ориентиры и готовы зарабатывать “на крови”. Призываем спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие на Украине и всерьез задуматься о последствиях своей деятельности», — заключил посол.

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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