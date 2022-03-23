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06:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия призвала США довести до конца уничтожение химического оружия

Посольство России в США призвало американские власти довести до конца уничтожение химического оружия. Соответствующий пост был опубликован в Twitter, передает РИА Новости.

Источник: AP 2022

Как отметили дипломаты, Россия ликвидировала все свои запасы химоружия еще в 2017 году. Это было задокументировано Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом США нарочно затянули с уничтожением 3% химического оружия, которое у них осталось и все еще представляет серьезную угрозу всему миру.

«Мы призываем США ликвидировать все их химическое оружие», — заявили в посольстве.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с представителями американского бизнеса отверг наличие у Соединенных Штатов биологического и химоружия в Европе. Он назвал заявления и обвинения российской стороны в адрес Вашингтона и Киева свидетельством о якобы имеющихся планах Москвы использовать оба вида этого оружия.

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