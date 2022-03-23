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10:31 (мск), источник: © РИА Новости

Комитет Госдумы одобрил проект о ветеранах спецоперации по защите Донбасса

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду одобрил к первому чтению законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.

Источник: © РИА Новости

Также председатель комитета Ярослав Нилов отметил, что в случае принятия инициативы в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в среду законопроект рекомендуется для оперативности рассмотреть и в двух последующих чтениях.

Группа сенаторов и депутатов от фракции «Единая Россия» во вторник внесла в Госдуму соответствующую инициативу. При этом один из авторов законопроекта, первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов заявил РИА Новости, что рассмотрение документа в первом чтении запланировано палатой на среду.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Также отмечается, что меры включают ежемесячные денежные выплаты, жилищно-коммунальные и другие льготы, также поддержка предусмотрена членам семей ветеранов и инвалидов боевых действий. В финансово-экономическом обосновании законопроекта уточняется, что реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства обороны РФ, составит около 5 миллиардов рублей в 2022 году.

Правительство РФ поддержало инициативу, говорится в отзыве кабмина, приложенном к пакету документов законопроекта. Изменения вносятся в закон «О ветеранах». Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Александр Карелин и Владимир Кравченко, а также депутаты Андрей Картаполов, Владимир Шаманов, Дмитрий Саблин и Андрей Красов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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